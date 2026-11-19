Первая трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа завершилась в Шэньчжэне.

После переговоров Си Цзиньпин проводил российского президента до машины, а Трамп покинул площадку на кортеже, направившемся в аэропорт.

Беседа лидеров началась около 16:27 по местному времени (11:27 мск) и закончилась в 17:57 (12:57 мск). Таким образом, переговоры продолжались примерно полтора часа.

Встреча прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).