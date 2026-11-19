После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом глава российского государства Владимир Путин высказал надежду на достижение взаимопонимания. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной результатам трехсторонней встречи, которая состоялась в Шэньчжэне.

Как отметил Путин, лишь Господь знает, каким будет дальнейшее развитие событий, однако «хотелось бы, чтобы взаимное понимание было».

Встреча в формате трех сторон была организована в рамках саммита АТЭС, ее продолжительность составила полтора часа. Лидеры по ее завершении подписали Декларацию о мире. Кроме того, на пресс-конференции Путин указал на желательность того, чтобы подобные встречи продолжались в таком же формате.

Ранее Владимир Путин назвал встречу с лидерами КНР и США страницей в истории дипломатии.