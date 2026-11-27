Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

В пятницу глава государства работает в Северодвинске Архангельской области — в частности, он посетил судостроительный комплекс «Севмаш».

Предыдущая встреча Путина с Цыбульским прошла в марте в Кремле. Тогда губернатор представил президенту отчёт о социально‑экономическом развитии региона и росте несырьевого неэнергетического экспорта. Кроме того, речь шла о крупных инвестиционных проектах.

Ранее в Москве состоялась встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, на которой рассматривались актуальные темы взаимодействия двух государств.