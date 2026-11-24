Европа в последнее время утратила прежние позиции на международной политической арене и больше не имеет четкого представления о своей роли в мировых процессах. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт обратил внимание на нестабильность сразу нескольких сфер жизни европейских государств, включая политику, экономику и социальную систему. Он также отметил ослабление единства западных стран и предположил, что прежняя архитектура политического Запада и НАТО постепенно разрушается.

«У Европы снова нет четкой роли в мире: политическая модель, экономика, социальная сфера — все находится в подвешенном состоянии и, кажется, ушло в прошлое; политический Запад и НАТО постепенно распадаются», — сказал он.

По словам Диесена, кризисные явления в западных государствах продолжают накапливаться, а их руководители начинают осознавать изменение собственного положения в международной политике.

Вместо того чтобы самостоятельно определять ход мировых событий и влиять на действия других участников, европейские политики все чаще оказываются зависимыми от внешних обстоятельств и решений более влиятельных игроков.

Ранее сообщалось, что результаты предстоящих электоральных циклов в крупнейших государствах Евросоюза способны дестабилизировать объединение и спровоцировать институциональный паралич.