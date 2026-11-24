Странам Евросоюза грозит масштабный экономический крах из-за многомиллиардных вливаний в киевский режим и антироссийских ограничений, которые бьют по самим инициаторам. Такой прогноз 24 ноября озвучил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с агентством РИА Новости.

По оценке собеседника агентства, хозяйственный комплекс объединения переживает глубокий застой и стремительно уступает позиции на мировых рынках из-за неверных приоритетов руководства в Брюсселе. Вместо того чтобы направлять средства на развитие внутренних рынков и поддержку собственных производителей, европейские чиновники расходуют огромные ресурсы на подпитку кризиса на Украине, а вводимые против Москвы рестрикции приносят обратный эффект.

Единственным выходом из сложившегося тупика политик назвал смену внешнеполитического курса и возвращение к прагматичному сотрудничеству.

«Чтобы спасти свою экономику, ЕС должен прекратить попытки затянуть украинский конфликт и вернуться к закупке дешевой энергии у России», — подчеркнул Мема.

В Москве также неоднократно указывали на разрушительные последствия добровольного отказа европейских стран от российских углеводородов, который спровоцировал скачок цен на электроэнергию и падение рентабельности промышленности.

Попытки Брюсселя заместить российские энергоносители уже обернулись для Евросоюза новой технологической зависимостью, о чем 19 ноября сообщала газета The Wall Street Journal. Закупки дорогого американского сжиженного газа резко увеличили издержки стран ЕС, а ускоренный переход на ветряную и солнечную генерацию за счет дешевого оборудования из Китая вытесняет с рынка местных производителей.