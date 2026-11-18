Филиппинский лидер Фердинанд Маркос-младший заявил находящемуся в Маниле с госвизитом главе Белого дома Дональду Трампу, что заказал для него еду в местной сети фастфуда.

«Вчера вечером я попросил своих сотрудников заказать доставку из Jollibee (сеть быстрого питания - прим. ред.), чтобы вы и ваша делегация могли перекусить на ночь», - рассказал Маркос в ходе состоявшейся 18 ноября встречи с американским президентом.

По словам главы Филиппин, он заказал еду местной сети фастфуда, чтобы американская делегация могла узнать «вкус Манилы».

Маркос отметил, что в Соединенных Штатах филиппинская сеть быстрого питания популярнее KFC.

«О, вот это да! Фантастика», - сказал в ответ президент США.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп увидятся в ближайшие часы в китайском Шэньчжэне.