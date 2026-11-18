Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся сегодня в китайском Шэньчжэне, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что главы двух государств встретятся на торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров стран-участниц двухдневного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который начался в Шэньчжэне сегодня.

Завтра, 19 ноября, состоится трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина — первая в истории встреча глав России, США и Китая.