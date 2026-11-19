На проходящей в четверг в Шэньчжэне трехсторонней встрече лидеров РФ, США и Китая председатель КНР Си Цзиньпин сравнил мир с глобальной деревней.

«Сегодняшний мир давно не состоит из разрозненных островов. Я часто говорю, что человечество живет в одной глобальной деревне. Мы страдаем и процветаем вместе как единое целое и живем одной судьбой», - сказал он.

Си Цзиньпин заявил об особой ответственности крупных государств в этой «глобальной деревне». Председатель КНР назвал доброе взаимодействие мировых держав безальтернативным выбором.

В свою очередь российский президент Владимир Путин назвал в ходе трехсторонней встречи общие угрозы для РФ, США и Китая.