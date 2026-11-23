Дипломатическое представительство России в Нидерландах обратилось с официальным запросом в МИД этой страны. Цель обращения — получить разъяснения о том, какую роль играли работники нидерландской компании Destinus, выпускающей вооружения, в украинском конфликте и в нападениях на российскую территорию.

В своём сообщении, размещённом в X*, пресс-служба дипмиссии указала, что сегодня посольство передало в МИД Нидерландов официальный запрос. Его задача — выяснить, насколько вероятно участие служащих Destinus, чья штаб-квартира расположена в Хенгело, в атаках, направленных против РФ.

Ранее, 19 ноября, издание NRC обнародовало результаты журналистского расследования. По данным газеты, в начале июня 2023 года работники Destinus оказались в зоне боевых действий — их пригласило одно из подразделений ВСУ. На месте они посодействовали украинским военнослужащим в запуске дрона Da Vinci, снаряжённого взрывчаткой, в направлении Воронежа. В тот же день, 9 июня, городские власти проинформировали, что украинский беспилотник врезался в жилой дом, трое людей пострадали от осколков стекла. Согласно NRC, сотрудники Destinus обменивались друг с другом записью этого удара и допускали, что в здание мог угодить именно их аппарат.

За день до этого российское посольство в Нидерландах сделало заявление. В нём говорилось, что после публикации Destinus о применении её ракет для атак на Крымский мост Москва была «должным образом осведомлена» о том, что Нидерланды вовлечены в конфликт на Украине. Своё заявление дипмиссия подкрепила скриншотом поста Destinus, где компания утверждает: её ракеты RUTA применялись для ударов по Крымскому мосту на протяжении 2 дней подряд.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах планируют закрыть завод производителя дронов для ВСУ.

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