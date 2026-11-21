Глава фракции правой партии «Форум за демократию» (FvD) в городском совете Хенгело — нидерландского муниципалитета, где работает выпускающая и поставляющая дроны для Украины компания Destinus, — Брайан Гертсхейс в беседе с РИА Новости сообщил о намерении требовать закрытия данного производства.

Во вторник выяснилось, что при ударе по Крымскому мосту Вооруженные силы Украины применили ракеты Ruta и беспилотники, изготовленные частной фирмой Destinus из Нидерландов. Признание компании в использовании киевским режимом именно её вооружения официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как саморазоблачение.

«В Хенгело наблюдается большое волнение по поводу производителя вооружений, который содействует конфликту на Украине. Я пытаюсь добиться от местных властей принятия мер, направленных на закрытие компании Destinus», — заявил Гертсхейс.

По словам депутата, в случае, если Destinus и вправду помогала ВСУ наносить удары по российским целям, это не только нарушает Женевскую конвенцию — завод Destinus в Хенгело также становится законной военной целью.

Российское посольство в Нидерландах обратилось к официальной Гааге с просьбой разъяснить, располагали ли власти страны сведениями о возможной причастности Destinus к ударам по России.

Весной Минобороны России в официальном документе обнародовало адреса, по которым размещаются предприятия, выпускающие беспилотники и комплектующие БПЛА для Украины. Как следует из документа Минобороны РФ, в нидерландском Хенгело работают два филиала Destinus.