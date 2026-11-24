Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что встреча Владимира Путина и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в Китае стала важной позитивной новостью.

«Это была самая важная позитивная новость за последнее время... Несмотря на ее краткость, очевидно, что это положительное событие. Вместе с тем это не означает, что характер двусторонних отношений изменился», — заявил в беседе с KBS Георгий Зиновьев.

Владимир Путин участвовал в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. По данным корейских СМИ, глава российского государства встретился с Ли Чжэ Меном на полях саммита. Это была первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления Ли Чжэ Мена в должность президента в июне 2025 года. Беседа продолжалась около 10 минут.

Ранее стало известно о встрече Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Переговоры состоялись в Таджикистане, куда российский лидер прибыл после саммита АТЭС.