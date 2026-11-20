Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон продолжили общение за рабочим завтраком после официальных переговоров в Душанбе.

«Переговоры продолжились в неформальной обстановке», — сообщает пресс-служба Кремля, опубликовав соответствующие кадры.

Владимир Путин прибыл в Таджикистан из китайского Шэньчжэня, где участвовал в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (18-19 ноября).

В Душанбе состоялись переговоры президента РФ и Эмомали Рахмона. В ходе встречи они обсудили вопросы развития российско-таджикистанского партнерства, в частности, региональной безопасности и экономического взаимодействия.