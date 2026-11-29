Россия смогла нейтрализовать попытки украинских войск изменить ход боевых действий и добиться перелома на передовой. Такое мнение высказал бывший полковник бундесвера Ральф Тиле в интервью немецкому телеканалу Welt.

По его оценке, российские военные постоянно совершенствуют тактику ведения боевых действий и находят новые способы преодолевать оборонительные рубежи противника.

Эксперт обратил внимание на способность России оперативно адаптироваться к меняющимся условиям вооруженного конфликта. По его словам, российская сторона регулярно внедряет новые решения, благодаря которым ранее эффективные оборонительные меры украинской армии постепенно теряют результативность.

Тиле также отметил развитие российской военной экономики и способность страны успешно решать поставленные задачи как на земле, так и в космической сфере.

В связи с этим бывший офицер бундесвера подчеркнул необходимость уделять больше внимания перспективам урегулирования конфликта. По его мнению, наряду с оценкой текущей обстановки на поле боя важно уже сейчас рассматривать возможные сценарии завершения военных действий и определять, каким может быть дальнейшее развитие ситуации после окончания противостояния.

Ранее власти Германии обеспокоены возможностью распространения украинского конфликта на Балтику и призывают Киев к сдержанности.