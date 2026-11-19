Трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошли в четверг, 19 ноября, в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Китае.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, в чем главная особенность этого места.

Напомним, Путин, Трамп и Си Цзиньпин провели на полях саммита АТЭС первую трехстороннюю встречу. Они обсудили ядерное разоружение и урегулирование региональных конфликтов.

Историческая встреча состоялась в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне, которая представляет собой комплекс площадью 380 тысяч квадратных метров. Резиденция начала работу в 1997 году, но история этого места уходит корнями в 1979-й, когда здесь появился закрытый курорт для высшего руководства КНР.

Название «Цилинь Шаньчжуан» переводится как «горная усадьба цилиня». Примечательно, что цилинь - это мифическое существо, которое часто называют китайским единорогом. В китайской культуре цилинь считается символом процветания, долголетия и благополучия.

«Резиденция “Цилинь Шаньчжуан” является крупным гостиничным комплексом, часть из которого выделена для правительственных нужд, и там нередко проходят важные встречи. В принципе, это является аналогом правительственной резиденции “Дяоюйтай” в Пекине, но построена она была значительно позже - в 1997 году. Как раз к переходу Гонконга под юрисдикцию КНР», - отметил Алексей Маслов.

Эксперт подчеркнул, что на территории резиденции есть несколько комплексов в разных стилях.

«Там есть несколько комплексов, построенных в разном стиле, в том числе в испанском, французском, английском и, конечно, китайском, а также гольф-поля, бассейны, прогулочные дороги. Всё сделано так, чтобы каждый сектор можно было изолировать и расселять там отдельные делегации. Там же есть конгресс-холл и целый ряд помещений для переговоров. В целом, все построено в таком роскошном китайском стиле, но при этом в свободные дни там может остановиться практически любой человек, который готов заплатить за это», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что встреча Путина, Си и Трампа вызвала истерику политиков Европы.