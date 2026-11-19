Шэньчжэньская декларация форума экономик АТЭС не содержит в себя пунктов по теме конфликта на Украине. Документ в четверг, 19 ноября, публикует Кремль.

В целом, в документе не упоминается тема конфликтов. Декларация, главным образом, сконцентрирована на вопросах экономического и торгвого партнерства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что обсуждал украинский конфликт на прошедших на полях саммита АТЭС встречах с главой КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом. Президент США, в свою очередь, выразил уверенность, что урегулирование боевых действий на Украине идет в верном направлении.

Напомним, в китайском Шэньчжэне продолжается встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Она длится уже больше часа.