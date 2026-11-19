Шарфы, которые были на лидерах КНР, России и США во время фотографирования, готовили специально к саммиту АТЭС. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Лидеры России Владимир Путин, США Дональд Трамп и Китая Си Цзиньпин и другие гости надели шарфы единого стиля в преддверии саммита АТЭС. Путин и Трамп были в темно-голубых шарфах, украшенных на конце декоративным золотым пером. На шее Си Цзиньпина был аналогичный шарф красного цвета.

«Скорее всего, шарфы изготовили хозяева саммита специально под мероприятие. Это довольно распространенная практика, когда к саммитам подобного уровня изготавливают какие-то костюмы, рубашки, например, различные варианты аксессуаров для высокопоставленных гостей», — отметила Баранова.

Эксперт добавила, что нередко гостям мероприятия предлагают два-три цветовых решения на выбор.

«Скорее всего, перед фотографированием цвета шарфов согласовывались протокольной службой и пресс-службой, потому что важно, чтобы все визуально смотрелось хорошо, чтобы это были не хаотичные цвета и чтобы они не сливались с фоном, например. Здесь на общем фото я вижу симметрию. Видимо, лидеры пришли к компромиссу в выборе аксессуаров, чтобы все смотрелось гармонично и достойно», — подчеркнула протоколист.

Также она отметила, что красный цвет у китайцев символизирует праздник и удачу, а синий — стабильность и открытость.