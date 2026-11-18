Решение о поездке российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Соединенные Штаты зависит от множества факторов и условий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это зависит от огромного количества моментов, огромного количества условий», — рассказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Путина в мероприятии.

Саммит лидеров G20 пройдет в Майами 14–15 декабря. В конце июля Песков сообщал, что Россия примет участие в мероприятии на высоком уровне.

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава государства примет решение об участии в саммите G20 после мероприятий в Китае.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва надеется на возвращение к диалогу, вернуться к которому поможет саммит G20.