Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая показала то, что влияние Евросоюза на международные детали заметно снизилось, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. Он также объяснил, почему главу евродипломатии Каю Каллас не взяли на переговоры с РФ.

Напомним, в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС состоялась историческая встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Переговоры прошли 19 ноября в государственной резиденции КНР «Цилинь Шаньчжуан» и длились около полутора часов.

«Трехсторонняя встреча подчеркнула субъектность всей международной политики как таковой. А то, что Европейский союз снизил степень своей субъектности в сфере международной политики, это для всех очевидно. Пытаясь продемонстрировать свою независимость и влиятельность на международные дела, ЕС на самом деле эту влиятельность снизил и продолжает снижать. Когда мы говорим про международные дела, мы в первую очередь говорим про ресурсы. А Европа вкладывает деньги в Украину, которые потом куда-то уходят. А ресурсность - это как раз возможность показать свою мощь через экономические инструменты», - пояснил эксперт.

Перенджиев напомнил о таком понятии как геоэкономика, которая зачастую выходит на первый план, опережая геополитику.

«Важно понимать, что влияние политическое - это прежде всего влияние экономическое. И трехсторонняя встреча как раз это показала. Европа фактически утратила свое глобальное влияние. А что они из себя сейчас представляют? Просто спонсоры Украины и все», - добавил специалист.

Незадолго до этого стало известно о главном скандале ЕС. Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказали Каллас в руководстве переговорами с Россией.

Газета The Guardian сообщила, что публичный отказ руководства Евросоюза главе дипслужбы ЕС Кае Каллас представлять Брюссель на переговорах с РФ может быть вызван несколькими причинами, в том числе ее непримиримым отношением к Москве.

«Сосредоточение на Украине стало для Европы ловушкой. Они вложили много средств, финансов в Украину, где все сгорело. Та же Каллас, что за ней стоит? Одно дело должность, а другое дело - обладание конкретными ресурсами. Но все ресурсы вложены в Украину, получается, что за Каллас ничего не стоит. О чем с ней разговаривать? Может ли она способствовать каким-либо новым проектам, которые были бы полезны другим странам? Получается, что нет. Нет ресурсов, но есть обострение внутренних кризисов во многих странах Европы, среди них Франция, Италия, Германия, Испания», - пояснил эксперт.

Перенджиев подчеркнул, что нежелание заниматься внутренними проблемами приводит к тому, что лидеры Европы отчаянно ищут себя на внешнем попроще.

«А как можно себя проявить на внешнем поприще, если за тобой ничего нет, если твой дом горит. А ты вылезаешь из пожара, из своего дома, и говоришь: “А я бы хотел тут переговоры вести”. А все остальные на тебя смотрят и отвечают: “Слушай, у тебя же дом горит. Кто ты есть в этой ситуации?”. Вот и тут так получается», - заключил специалист.

Ранее издание Politico сообщило, что в Евросоюзе не удаётся согласовать единую переговорную линию: ряд государств выступают за более гибкий формат диалога с Россией, тогда как Кая Каллас придерживается жёсткой и бескомпромиссной позиции.

Особый интерес к смягчению подхода демонстрирует Австрия: Вена подготовила 15‑пунктный документ с набором возможных компромиссов. Кроме того, среди европейских чиновников есть мнение, что переговорщикам стоит предоставить расширенные полномочия - это даст им возможность оперативно принимать решения непосредственно во время встреч.