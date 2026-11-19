Разногласия возникли в Евросоюзе по поводу выработки переговорной позиции из-за того, что некоторые страны призывают к более гибкому подходу к диалогу с РФ, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас занимает в отношении России жёсткую и несговорчивую позицию, написала газета Politico.

«Задача по согласованию "красных линий" или принципов европейцев на любых переговорах уже вызывает разногласия: глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляет, что европейцы должны начать с требований как можно большего, в то время как некоторые правительства… выступают за более гибкий подход, включая меры по укреплению доверия», — сказано в материале.

В частности, идею гибкости в контактах поддерживает Австрия. Недавно Вена представила документ из 15 пунктов, в котором прописан ряд компромиссов. В статье отмечается, что некоторые европейские чиновники предлагают дать переговорщикам широкие полномочия. Это позволит им принимать решения на месте, в процессе встреч.

Каллас, в свою очередь, настаивает на жёсткой линии даже после того, как ее фактически исключили из делегации, формируемой Евросоюзом для контактов. Подчеркивается, что на текущий момент страны ЕС не пришли к единому мнению о том, кто должен разрабатывать общий переговорный мандат — министры иностранных дел или постоянные представители государств. За первый механизм выступает Каллас, за второй — ведущие государства Евросоюза.

Напомним, 16 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вопрос об участии представителей Европы в переговорах по Украине будет поднят, когда станет понятно, что полезного они могут привнести в мирный процесс. Дипломат не исключил, что может пройти несколько раундов трехсторонних переговоров прежде, чем европейцы будут подключены.