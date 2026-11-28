Американский президент Дональд Трамп сделал неожиданное заявление: по его мнению, его супруга Мелания могла бы вести переговоры по Украине. Поводом для этого стала успешная гуманитарная миссия первой леди в Алешках Херсонской области, где благодаря ее усилиям удалось добиться временного прекращения огня.

Политолог-американист Константин Блохин в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, как это предложение может повлиять на урегулирование конфликта и стоит ли ждать от него реального прорыва.

Как все началось: индейки, День благодарения и миротворчество

26 ноября президент США Дональд Трамп поблагодарил свою жену Меланию за ее миротворческие усилия по Украине во время традиционной церемонии помилования двух индеек в Белом доме в преддверии Дня благодарения.

Американский лидер подчеркнул, что его жена помогла большому количеству людей в России и на Украине, добившись кратковременного прекращения огня.

На фоне этого Трамп предложил поручить Мелании вести переговоры по украинскому конфликту, отметив, что у нее отлично получилось договориться о перемирии в Алешках Херсонской области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что первая леди США обладает большим опытом гуманитарных инициатив, как, например, в истории с воссоединением детей с семьями. Это помогло установить режим тишины в Алешках Херсонской области вкупе с миротворческими усилиями США в целом.

Что стоит за предложением: символ, а не решающая сила

Однако, как отмечает политолог Константин Блохин, не стоит переоценивать роль первой леди в переговорном процессе. По его словам, Меланию действительно могут привлечь к переговорам, но успех этих переговоров от нее не зависит. Она является скорее символом ограниченного сотрудничества России и Украины.

«Меланию Трамп действительно могут привлечь к переговорам, но в то же время стоит понимать, что не от ее зависит успех этих переговоров. Она является неким символом ограниченного сотрудничества России и Украины. Но подобные вещи происходили и до вмешательства Мелании Трамп. На самом деле от первой леди США результат переговоров особо не зависит. Он не зависит и от места переговоров, от человека, который выступает модератором переговорного процесса и так далее», — подчеркнул эксперт.

Мелания Трамп. Фото: www.globallookpress.com/ Will Oliver - Pool via CNP

Почему именно сейчас: переговоры пробуксовывают

Блохин объяснил, почему подобное предложение прозвучало именно сейчас. По его мнению, результат переговоров зависит от желания конфликтующих сторон договориться, а Запад и Украина договариваться с Россией не особо хотят.

«Результат зависит от желания конфликтующих сторон договориться, а Запад и Украина договариваться с Россией не особо хотят. Сейчас переговоры несколько пробуксовывают, поэтому предлагают участие Мелании, опираясь на то, что раз она помогла в Алешках, может, и здесь поможет», — сказал он.

Алешки: как проходила гуманитарная миссия

История успеха в Алешках действительно впечатляет. В сентябре Мелания Трамп узнала о тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе. После этого ее представитель Марк Бекман начал контакты как с российской, так и с украинской стороной.

23 октября стороны договорились о временном прекращении огня. С 27 октября (примерно с 04:00 по московскому времени) и до 1 ноября (до 23:59) на этом участке действовал режим тишины — это было нужно, чтобы безопасно доставить помощь и организовать эвакуацию мирных жителей.

Первая леди лично участвовала в обсуждениях: согласовывали маршруты эвакуации, вопросы разминирования дорог, доступность медицинских учреждений, выделение транспорта и сроки.

При этом непосредственной координацией на месте занимались уполномоченные по правам человека — Яна Лантратова (Россия) и Дмитрий Лубинец (Украина). Они вместе готовили миссию, согласовывали маршруты и организовывали вывоз людей.

Завершающий этап подготовки прошел в белорусском Гомеле: стороны подписали соглашение на двух языках, где прописали все этапы. На протяжении всего времени омбудсмены регулярно созванивались с командой Мелании Трамп — ее участие служило своего рода гарантией того, что договоренности будут соблюдаться.

Итоги миссии: сотни спасенных жизней

Сама миссия стартовала 30 октября. В Алешки доставили гуманитарный груз: продукты, медикаменты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Список формировали с учетом запросов самих жителей.

Одновременно организовали эвакуацию тех, кто захотел покинуть город. Также выделили отдельный автобус для домашних животных. По оценкам Мелании Трамп, город покинули почти 800 человек. Часть эвакуированных отправилась в Россию (сначала в Симферополь, затем в Краснодарский край), другие — через Крым, Анапу и Белоруссию на Украину. Тем, кто решил остаться, тоже передали гуманитарную помощь.

После завершения миссии в Белом доме прошла встреча. Мелания Трамп поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество и выразила надежду, что этот опыт станет основой для дальнейших гуманитарных договоренностей.

Кирилл Дмитриев и Мелания Трамп. Фото: кадр видео

Яна Лантратова отдельно поблагодарила первую леди за содействие и предложила сделать такие миссии регулярными под ее координацией. Позже и президент США Дональд Трамп на церемонии по случаю Дня благодарения поблагодарил жену за эту работу.

Гуманитарная миссия в Алешках действительно стала успешной и спасла сотни жизней, однако политические переговоры требуют совершенно иного уровня ответственности и готовности сторон идти на компромисс. Пока Запад и Украина не проявят реального желания договариваться с Россией, никакие модераторы и символы не смогут изменить ситуацию. Вопрос лишь в том, когда этот момент наступит.