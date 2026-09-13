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NewsNation: экс-министр армии США Дрисколл выступил в Киеве

Ron Sachs - CNP / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл находится в Киеве, где впервые появился на публике после ухода с должности. Об этом сообщил телеканал NewsNation.

Дрисколл принял участие в мероприятии в украинской столице вместе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом. Последний занимается проектами, связанными с поставками беспилотных систем для Украины.

Позднее журналистка NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источник подтвердила информацию о пребывании Дрисколла в Киеве. Другие подробности его визита и цели участия в мероприятии не уточняются.

Ранее сообщалось, что у главы Пентагона Пита Хегсета возникли «подозрения и паранойя», вызванные хорошим отношением к нему со стороны подавшего в отставку министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла.
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ПолитикаДэн ДрисколлСШАУкраина
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