Что Киев прячет в особых гробах? Ужас летит в Европу. Тайны СВО 13 сентября

«Летающие морги» НАТО были подняты по тревоге и срочно отправлены в польский Жешув. Судя по последней информации, там они должны принять на борт особый груз, который доставят в Польшу грузовики украинской армии. Военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов сделал предположение, что это могут быть тела иностранных военных специалистов, которые пару дней назад могли находиться в бункерах Краматорска, уничтоженных в ходе авиационного группового удара.

Эксперт в разговоре с aif.ru объяснил, что удары силами эскадрильи спонтанными не бывают. Это настоящие боевые операции, в которых задействованы не только силы авиации, но также разведка и артиллерия на земле, в том числе и реактивная. Летающие реанимации несутся к Украине. НАТО вывозит тела после ударов РФ Подробнее

Генерал Попов объяснил, что в начале пробивается «коридор» силами артиллерии, которая сметает расчёты ПВО, прикрывающие цели, а потом туда врываются десятки самолётов. В ход идут бомбы и ракеты, превращающие самые укреплённые объекты ВСУ, в том числе и бункеры, в горящие руины, заваленные десятками, а возможно, и сотнями трупов. С учётом задействованных сил и средств, можно предположить, что в бункерах Краматорска были уничтожены не украинские «мобики», а кое-кто покруче. А раз в Польшу слетаются натовские морги, то ответ напрашивается сам собой — уничтожены «шишки» НАТО. Теперь всё внимание к зарубежным некрологам. Обычно после таких ударов возмездия резко подскакивает количество смертей «по естественным причинам» среди натовского генералитета. Война уже пришла в Киев. Это не просто удар — жители в ужасе бегут из города Подробнее

«Котёл» по всем правилам

В северо-восточной части Харьковской области российским войскам группировки «Север» удалось загнать несколько украинских бригад в большой «котёл». Причём, как говорят военные эксперты, речь идёт о полноценном окружении, когда у противника не остаётся никаких дорог или маршрутов, чтобы выйти оттуда. По мнению военного эксперта Геннадия Алёхина, это может быть первым полноценным окружением за всё время СВО, если не брать во внимание первые дни спецоперации. Тогда российским передовым частям удавалось настолько глубоко вгонять наступательные клинья в оборону ВСУ, что наши части оказывались впереди отступающих формирований украинских войск, которые складывали оружие, понимая, что они в полном окружении. По рассказам российских военных, участвовавших в спецоперации с самых первых дней, столь глубокие и быстрые прорывы особенно были свойственны частям ВС РФ, наступающим на херсонском и запорожском направлениях. «Нам была команда наступать вперёд, не обращая внимание на фланги и тылы. Мы занимали оборону, и на нас выходили украинские войска, которых мы обгоняли. Им ничего не оставалось делать, как сдаваться», — рассказывает один из офицеров, наступавших зимой/весной 22-го на херсонском направлении. 80 ударов ярости. Грузов НАТО не дождутся: Москва загоняет Киев в капкан Подробнее

На харьковском участке фронта сейчас ситуация складывается по-другому. Окружение стало итогом многомесячных боёв, когда войска группировки «Север» смогли занять ключевые населённые пункты и тем самым загнать противника в «котёл». Тут, прежде всего, надо говорить о прекрасно спланированной войсковой операции командованием ГВ «Север» и чёткой реализации каждого её элемента со стороны командиров на местах. По данным военного эксперта, в ходе операции в «харьковский котёл» удалось загнать несколько тысяч боевиков. Попытки их вырваться из окружения собственными силами тщетны. С внешней стороны кольца ВСУ тоже не могут пробиться к «окруженцам». По сути, наступает последняя фаза операции — уничтожение тех, кто откажется сдаться в плен.

По данным сводок Минобороны РФ в зоне ответственности группировки «Север», в которую входит Сумская и часть Харьковской области, потери ВСУ составили почти 1500 украинских солдат и офицеров, 95 единиц боевой техники, включая натовские бронемашины, и пять артиллерийских орудий крупного калибра. «Мешок» с черепами из Киева. Эксперт открыл главные тайны боёв за Орехов Подробнее

Расколоть Орехов и головы боевиков ВСУ

Если попытаться выбрать, какой участок фронта в данный момент на СВО самый «горячий», я бы, сказал, что это ореховский участок линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области. Причём именно тот, за который отвечает группировка «Днепр» — западный фланг укрепрайона ВСУ в Орехове, район Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки. Военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с aif.ru пояснил, что охват укрепрайона ВСУ в Орехове идёт силами двух группировок войск: «Днепр» и «Восток», но первую скрипку всё же играет ГВ «Днепр». Они сейчас наступают в Малой Токмачке, Новоданиловке и Новоандреевке. Можно условно назвать это «лобовыми ударами», так как штурмовые подразделения «восточных» ведут охват со стороны Червоной Криницы и Преображенки, а штурмовики «Днепра», взяв под контроль Новопавловку, перерезали главные дороги на Запорожье. Жжем бомбами. ВС РФ взорвали мосты в Славянске, город разрублен на части Подробнее

По данным, которые уже имеются у эксперта Марочко, горловина «ореховского мешка» начинает затягиваться. На данный момент расстояние между передовыми частями ВС РФ, охватывающими Орехов с востока и запада, не более 10 километров. С учётом современной войны, где практически не применяются бронетанковые средства, которые это расстояние могли бы покрыть за несколько часов, 10 километров под постоянными ударами дронов противника, это не мало. Но сам факт, что прорыв российских войск под Ореховом состоялся, «клещи» уже сжимаются, а это говорит о том, что переход ВС РФ от обороны к наступлению произошёл: линия фронта сдвинулась и пошла в направлении Запорожья.