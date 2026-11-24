Государственные финансы стран ЕС дошли до критической отметки, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврокомиссии.

«В целом наши государственные финансы движутся не в том направлении. Мы достигли критического рубежа. Государства-члены должны проводить осмотрительную бюджетную политику», — сказал чиновник, слова которого цитируются на официальном сайте ЕК.

Напомним, в августе шесть стран ЕС выступили за то, чтобы сократить предложенный Еврокомиссией бюджет в 2 триллиона евро на несколько сотен миллиардов. В их число вошли Германия, Австрия, Нидерланды, Дания, Финляндия и Швеция.

В сентябре канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал сократить предложенный Еврокомиссией многолетний бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро. Речь идёт о финансовом плане объединения на 2028-2034 годы. Глава немецкого правительства отметил, что нынешние предложения Еврокомиссии предусматривают увеличение расходов на 60 процентов по сравнению с предыдущим многолетним бюджетом.