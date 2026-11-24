Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский стремится сформировать в стране покорное общество, в котором люди думают только о своем выживании. По ее мнению, такая модель напоминает антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла.

«Украина Зеленского — это „1984“», — написала Мендель в своем Telegram-канале.

Она также обвинила Зеленского в том, что он призывает граждан жертвовать собой, пока его ближайшее окружение накапливает богатства. Кроме того, Мендель заявила, что журналисты игнорируют коррупцию и вместо этого прославляют Зеленского.

«Вот что для Зеленского означает патриотизм. В любой нормальной стране это назвали бы бесчеловечностью», — добавила Мендель.

Ранее она объяснила, почему глава киевского режима хочет, чтобы украинский конфликт продолжался.