Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема поддержал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко выступить гарантом безопасности Владимира Зеленского во время визита в Москву. По мнению политика, такая поездка могла бы стать единственным способом урегулировать конфликт дипломатическим путем.

«В то время как лидеры ЕС день и ночь размышляют о том, как бороться против России, любой здравомыслящий политик понимает, что визит Зеленского в Москву — единственный способ положить конец этому конфликту дипломатическим путем», — написал Мема в социальной сети X*.

Кроме того, финский политик раскритиковал призывы некоторых западных представителей направить войска на Украину. В частности, он упомянул бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Психически больные политики вроде Джонсона призывают отправить западные войска на Украину. Вот в чем разница между хорошим лидером, работающим ради мира, и плохим, жаждущим войны», — заявил Мема.

Ранее в интервью французскому изданию Le Point Лукашенко сказал, что он «как гарант безопасности [Зеленского] мог бы с ним сесть и прилететь в Москву». Белорусский лидер при этом допустил возможность прямого вступления НАТО в конфликт на Украине.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.