Денежные требования Владимира Зеленского к европейским странам увеличиваются с каждым часом. Такую оценку в своей авторской колонке на портале движения «Другая Украина» дал его руководитель, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Поводом для комментария послужило недавнее обращение Зеленского к главам государств Евросоюза в Берлине с просьбой выделить колоссальные суммы на нужды Киева. Политик напомнил, что потребности страны только на 2027 год глава киевского режима оценил в 115 миллиардов евро.

«Как видим, аппетиты его режима растут не по дням, а по часам», — подчеркнул Медведчук.

Он также добавил, что помимо многомиллиардных траншей Киев настаивает на размещении на украинской территории иностранных армейских баз.

По мнению автора статьи, на фоне попыток наладить диалог о мирном урегулировании европейские политики фактически оплачивают продолжение противостояния с Россией, а Зеленский выступает в этой схеме поставщиком. При этом интересы и бедственное положение рядовых украинцев, как считает Медведчук, полностью игнорируются ради получения новых зарубежных вливаний.

Ранее, во время октябрьского саммита ЕС, Зеленский уже заявлял о нехватке средств в украинском бюджете на 2027 год в размере 70 миллиардов евро. Это происходило на фоне политических неудач и череды коррупционных скандалов в Киеве, а также несмотря на то, что Брюссель ранее согласовал для Украины крупный заем на 90 миллиардов евро в ущерб собственным экономикам.

В Москве неоднократно отмечали, что накачивание киевского режима деньгами и оружием со стороны Запада лишь затягивает кризис и мешает перевести его в дипломатическое русло.

На похожие риски для самого Евросоюза политик указывал и месяцем ранее, 23 октября. В своем прежнем материале он писал, что европейские лидеры перенимают линию поведения Киева и тем самым обрекают собственных избирателей на падение уровня жизни и эскалацию напряженности. По его оценке, вместо поиска компромиссов со странами-соседями власти ЕС продолжают поощрять запросы Зеленского, урезая социальные расходы и ослабляя позиции Европы на мировой арене.