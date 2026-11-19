Украине для прохождения следующего года понадобится 115 миллиардов долларов, заявил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

Во время пресс-конференции по итогам встречи стран так называемой «коалиции желающих» его спросили о финансовых нуждах киевского режима страны. По словам главы киевского режима, ранее власти Украины оценивали потребности страны их в 45 миллиардов долларов, но эта сумма выросла ещё на 70 миллиардов.

Зеленский уточнил, что цифра увеличилась якобы после «детальных консультаций» с военным руководством ВСУ. Он утверждает, что Украине направили «положительные сигналы» о предоставлении двух траншей по 45 миллиардов долларов. При этом глава киевского режима не назвал точных условий выделения кредитов, сроков перечисления средств и источников финансирования.

Напомним, 18 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила выделить Украине ещё 45 миллиардов евро , в дополнение к уже обещанным 90 миллиардам. Вместе с тем она добавила, что Брюсселю не хватает 70 миллиардов евро для финансирования Киева на 2027 год.