Во время выступления в Берлине генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, рассказывая о партнерах альянса, допустил оговорку — перепутал Северную Корею с Южной. Смех в зале стал реакцией на эту ошибку. Запись трансляции была опубликована на YouTube-канале британского телеканала Sky News.

«Мы тесно сотрудничаем, например с Австралией, Новой Зеландией, Северной… нет, не Северной… Южной, Южной Кореей и Японией», - сказал Рютте в ходе выступления.

В Индо-Тихоокеанском регионе альянс развивает взаимодействие с четырьмя партнерами — Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей. Так, Токио принимает участие в натовских учениях по кибербезопасности, а также поддерживает Украину в рамках Всеобъемлющего пакета помощи НАТО.

Ранее Марк Рютте сделал дерзкое заявление о требованиях России.