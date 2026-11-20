Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая показала то, что влияние Евросоюза на международные детали заметно снизилось, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Напомним, в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС состоялась историческая встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Переговоры прошли 19 ноября в государственной резиденции КНР «Цилинь Шаньчжуан» и длились около полутора часов.

По итогам переговоров стороны приняли совместную Декларацию о мире, в которой подтвердили приверженность реформированию ООН для более эффективного реагирования на глобальные вызовы, а также договорились продолжать диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Лидеры положительно оценили результаты диалога. Владимир Путин назвал встречу «страницей в истории дипломатии» и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие. Си Цзиньпин лично проводил российского президента до автомобиля, подчеркнув особый уровень доверия между странами.

«Трехсторонняя встреча подчеркнула субъектность всей международной политики как таковой. А то, что Европейский союз снизил степень своей субъектности в сфере международной политики, это для всех очевидно. Пытаясь продемонстрировать свою независимость и влиятельность на международные дела, ЕС на самом деле эту влиятельность снизил и продолжает снижать. Когда мы говорим про международные дела, мы в первую очередь говорим про ресурсы. А Европа вкладывает деньги в Украину, которые потом куда-то уходят. А ресурсность - это как раз возможность показать свою мощь через экономические инструменты», - пояснил эксперт.

Перенджиев напомнил о таком понятии как геоэкономика, которая зачастую выходит на первый план, опережая геополитику.

«Важно понимать, что влияние политическое - это прежде всего влияние экономическое. И трехсторонняя встреча как раз это показала. Европа фактически утратила свое глобальное влияние. А что они из себя сейчас представляют? Просто спонсоры Украины и все», - добавил специалист.

Ранее Путин предупредил о жестком ответе РФ за атаки ВСУ на Крымский мост.