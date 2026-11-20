Президент Франции Эммануэль Макрон оговорился и назвал себя, а также граждан европейских стран украинцами. Отрывок его выступления опубликовало AFP.

«Полагаю, сегодня, в том числе для нас, украинцев, для европейцев, этот вопрос вновь становится актуальным», — заявил Эммануэль Макрон во время пресс-конференци в Берлине, указав на самого себя.

Выступление было посвящено вопросу о возможности членства Украины в НАТО.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с критикой предложения о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части территорий.

До этого момента профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО фактически отсутствует, несмотря на заявления отдельных представителей Европы.