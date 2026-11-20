Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с критикой предложения о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части территорий. Такую идею он охарактеризовал как безумную.

В публикации своего Telegram-канала он заявил: возможное присоединение Киева к альянсу — одна из причин конфликта, а сама организация названа «враждебным России блоком». По его словам, «тут и комментировать нечего».

«Впрочем… если под такими территориями понимать всю Украину, за исключением Галиции, это иная ситуация. Львов/Лемберг может быть в прикупе для Польши и прочих оголтелых друзей» — написал Медведев.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, информировала: спецпосланник американского президента Джаред Кушнер на протяжении последних месяцев обсуждал перспективу членства Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки. Как передают собеседники издания, данный вопрос затрагивался на встречах с европейскими чиновниками, в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Дублине, а также как минимум на одной встрече в ОАЭ, где присутствовали представители Украины, Европы и России.

Согласно данным источников WSJ, один из рассматриваемых вариантов предполагает, что Украина покинет остающиеся под ее контролем территории Донбасса, а взамен получит членство в альянсе. Другой сценарий — заморозка конфликта по линии боевого соприкосновения при условии предоставления Киеву гарантий безопасности. Американский чиновник акцентировал, что для окончательного соглашения потребуется согласие как Украины, так и России. Газета при этом отметила, что насколько серьезно обсуждается вариант с НАТО и какова позиция Дональда Трампа по этому вопросу — остается неясным.

Ранее, 18 ноября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон интересовался у Киева, готов ли тот признать Донбасс российским в обмен на вступление в НАТО. О наличии такого вопроса со стороны США рассказывал и Зеленский.