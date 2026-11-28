Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что мирная сделка по урегулированию украинского конфликта становится всё ближе.

«Сделка о мире приближается», — озвучила свою позицию законодатель в соцсети X*.

Таким образом она прокомментировала серию заявлений президента США Дональда Трампа от 26 ноября, посвящённых урегулированию конфликта.

По её словам, остаётся удивительным тот факт, что не все члены Конгресса осознают, что для завершения конфликта необходимо вести диалог с обеими сторонами.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что США настроены на мирный процесс в переговорах по Украине.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры