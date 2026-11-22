Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что еще в середине года обзвонил лидеров России, США и Китая с призывом лично встретиться за бокалом «пива, коньяка или виски» и положить конец мировым конфликтам. О подробностях субботнего прямого эфира бразильского лидера в соцсетях сообщил телеканал CNN Brasil.

Поводом для откровений послужило недавнее заявление премьер-министра Канады Марка Карни, который 16 ноября после встречи с Лулой да Силвой на Филиппинах отметил, что идея трехстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина ради урегулирования украинского кризиса принадлежала именно президенту Бразилии.

Источники в бразильском правительстве подтвердили журналистам, что подобные телефонные переговоры с главами трех держав действительно проходили в конце июля и августе, причем каждая беседа длилась более полутора часов. Сам Лула да Силва скромно заметил, что не берется утверждать, стали ли именно его звонки решающим фактором для организации встречи в Китае.

«Я позвонил им троим и сказал то же самое: ради Бога, соберитесь вместе, выпейте пива, коньяка или виски, но поговорите и прекратите насилие. По совпадению или нет, они все трое собрались вместе. Было ли это из-за моего звонка или нет, я не знаю», — поделился бразильский президент.

Как уточняет телеканал, в разговорах с Путиным, Трампом и Си Цзиньпином глава Бразилии акцентировал внимание на их особой ответственности как постоянных членов Совета Безопасности ООН. Он также высказался о практике злоупотребления правом вето при рассмотрении резолюций по международным конфликтам и добавил, что общается с лидерами мировых держав на равных, не испытывая никакого комплекса неполноценности из-за отсутствия университетского диплома.

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялась в китайском Шэньчжэне в четверг, 19 ноября. По итогам переговоров Кремль обнародовал совместную декларацию, в которой лидеры трех держав подтвердили недопустимость ядерного конфликта, договорились вести диалог по снижению ядерных рисков, выступили против злоупотребления полномочиями со стороны МУС (Международного уголовного суда), заявили о планах наращивать выпуск и поставки нефтепродуктов, а также поддержали реформу ООН для повышения ее эффективности.