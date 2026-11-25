Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что республике придётся обороняться в случае, если европейские страны развяжут войну с украинского или польского направления. Об этом белорусский лидер сообщил в беседе с журналистами французского издания Point.

По его словам, если противник начнёт боевые действия с территории Украины либо Польши, Минск будет поставлен перед необходимостью дать отпор.

«Но если, конечно, вы начнете против нас воевать или с Украины, с Польши, мы вынуждены будем защищаться», — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия возьмет под контроль весь Донбасс.