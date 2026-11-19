Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. В Душанбе он проведёт переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном.

Целью визита российского лидера в Таджикистан является дальнейшее развитие стратегического партнёрства и сотрудничества между двумя странами. По словам Путина, в ходе беседы с Рахмоном он планирует обсудить вопросы безопасности, торгово‑экономические связи, а также перспективные крупные совместные проекты.

Глава РФ прилетел в столицу Таджикистана из китайского Шэньчжэня, где участвовал в саммите АТЭС.

Ранее Путин отметил, что Россия намерена поддерживать открытость международному сообществу и одновременно наращивать собственный экономический потенциал.