Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Главной темой беседы стали дипломатические усилия, направленные на снижение напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Катара.

Стороны также рассмотрели возможности дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и координации действий для укрепления региональной безопасности и стабильности.

Аль Тани подтвердил готовность Дохи содействовать дипломатическим инициативам, которые призваны обеспечить свободу морского судоходства и создать условия для достижения всеобъемлющего соглашения о долгосрочном мире в регионе.

Ранее Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Ближний Восток не сможет выдержать очередного обострения конфликта между США и Ираном.