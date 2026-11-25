Джаред Кушнер, спецпосланник и зять президента США, заявил, что американская сторона подходит к вопросу урегулирования украинского кризиса, опираясь на чёткое понимание его первопричин. Об этом он рассказал в подкасте Матиаса Дёпфнера, главы медиаконцерна Axel Springer.

Кушнер подчеркнул, что цель Вашингтона — не просто добиться временного прекращения огня, а обеспечить окончательное завершение конфликта таким образом, чтобы исключить риск его возобновления в будущем.

«Мы стремимся как можно скорее попытаться положить конец этому конфликту. Повторюсь — не просто добиться прекращения огня, а завершить его так, чтобы это не привело к новому конфликту», — отметил спецпосланник.

По словам Кушнера, США тесно координируют усилия с европейскими партнёрами, чтобы выработать устойчивые и надёжные договорённости. При этом он признал высокую сложность задачи.

«Этот очень трудно завершить, и так же трудно разработать верную и устойчивую конструкцию, потому что до сих пор сделать это никому не удалось», — добавил он.

В ходе беседы Кушнер также сравнил урегулирование конфликта на Украине с распутыванием лески на рыбалке.