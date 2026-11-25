Джаред Кушнер, спецпосланник и зять президента США сравнил урегулирование конфликта на Украине с распутыванием рыболовной лески. По его мнению, решить главную проблему невозможно, не разобравшись предварительно с целым рядом сопутствующих вопросов.

В подкасте Матиаса Дёпфнера, главы медиаконцерна Axel Springer, Кушнер пояснил свою мысль личным примером.

«Я часто хожу ловить рыбу со своим сыном, и когда его леска запутывается, порой для того, чтобы распутать один узел, сначала приходится развязать пять или шесть других вокруг него», - пояснил он.

Сейчас, как отметил Кушнер, усилия сосредоточены сразу на пяти параллельных направлениях. В их числе — выстраивание долгосрочной архитектуры безопасности, предоставление гарантий безопасности, восстановление экономики после конфликта, а также реализация гуманитарных мер.

Кушнер также назвал президента РФ Владимира Путина «гроссмейстером политики». Он отметил глубокое понимание Путиным вопросов, обсуждаемых в рамках переговоров по урегулированию.