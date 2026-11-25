Министерство иностранных дел КНДР в среду, 25 ноября, уведомило швейцарскую сторону о закрытии ее дипломатического бюро в Пхеньяне и высылке руководителя миссии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава европейского департамента северокорейского внешнеполитического ведомства Пак Хён Су вызвал руководителя представительства Сильвена Астье и вручил ему официальную ноту. В документе дипломат объявляется персоной нон грата и обязывается покинуть территорию республики в течение ближайших 48 часов.

В Пхеньяне объяснили демарш откровенно враждебным шагом Берна, который в начале ноября включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон», расположенный в прибрежном городе Вонсан на восточном побережье КНДР. В северокорейском МИД подчеркнули, что любые действия, ущемляющие суверенные права государства и интересы его граждан, категорически неприемлемы.

Днем ранее с жесткой критикой в адрес Швейцарии выступила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, приходящаяся сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну. Она обвинила швейцарские власти в бездумном копировании антироссийских санкций Евросоюза, отметив, что Берн пошел на этот шаг спустя всего несколько дней после визита главы своего МИД в Пхеньян с обещаниями диалога и сотрудничества.

Швейцария присоединилась к ограничениям против комплекса «Сондовон» вслед за Евросоюзом и Великобританией. Как уточняет южнокорейское издание The Chosun Daily, в обосновании швейцарского правительства говорилось, что лагерь фигурирует в материалах ЕС как площадка, задействованная совместно с российскими структурами в программах отдыха и перемещения детей. В самом центре «Сондовон» регулярно проходят международные смены для школьников из разных государств, включая Россию и Китай.