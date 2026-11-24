Глава европейской дипломатии Кая Каллас в очередной раз подверглась критике из-за отсутствия базовых знаний. В этот раз постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал Каллас за сравнение истории Ирландии и Британии с ситуацией вокруг прибалтийских республик.

Эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему Каллас продолжает занимать свой пост.

Напомним, Ульянов был поражён утверждением главы европейской дипломатии о том, что Ирландии якобы повезло иметь такого соседа как Британия. Он предположил, что Каллас не подозревает об ужасах британской политики в отношении ирландцев на протяжении веков.

Ульянов назвал слова Каллас примером неудачного обращения к историческим параллелям. К слову, до этого Каллас заявила, что «за последние 100 лет» Россия якобы нападала на 19 стран.

«Каллас является протеже Урсулы фон дер Ляйен. Она ее рекомендовала и отстаивала ее кандидатуру перед Европарламентом. Причем Каллас - довольно малоуважаемая фигура в Евросоюзе. Фон дер Ляйен ее настойчиво проталкивала по той причине, что она безоговорочно делает все, что ей скажут, кроме того, она известна своей откровенной русофобией. Ближайшие выборы будут в 2028 году. Пока вопрос: захочет ли фон дер Ляйен выбирать нового представителя или же будет настаивать на Каллас. Что касается отставки Каллас, то делать этого никто не будет. Могут лишь поставить вопрос о доверии к ней», - пояснил эксперт.

Оленченко напомнил, что несколько дней назад кандидатуру Каллас отклонили при выборе представителя делегации от ЕС на переговорах с Россией.

«Она человек малообразованный, агрессивный, с большими амбициями, но небольшого ума. Она в основном выступает в качестве рупора русофобии, и соответственно под это дело несет всякую ахинею. Есть ощущение, что никто на нее уже не обращает внимания. Может ли ее кто-то заменить на посту? Здесь вариантов много, такие же агрессивные фигуры. Но будет ли это лучше для Евросоюза - сложно сказать», - добавил специалист.

Ранее на Западе назвали три причины исключения Каллас из переговоров с РФ.