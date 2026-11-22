Глава аппарата Белого дома Стивен Миллер распорядился запретить министру внутренней безопасности США Маркэйну Маллину давать телеинтервью. Поводом стали его высказывания о возможной связи масштабных технологических сбоев в стране с искусственным интеллектом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, решение было принято после выступления Маллина на телеканале Fox News, где он допустил, что некоторые недавние нарушения в работе технологических систем могли быть связаны с использованием ИИ. Кроме того, министр отправился в поездку по трем странам Ближнего Востока, несмотря на рекомендации ряда своих помощников отказаться от этой инициативы.

При этом официальные представители Белого дома заявили, что президент США полностью доверяет Маллину и остальным членам своей администрации. Вместе с тем источники WSJ утверждают, что Миллер изначально выступал против назначения политика на пост главы Министерства внутренней безопасности.

Ранее сообщалось, что внутренняя коммуникационная система Агентства национальной безопасности (АНБ) США под названием NSA Net вышла из строя.