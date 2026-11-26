Заместитель главы Мурманской области, курирующий региональное здравоохранение, Дмитрий Панычев станет временно исполняющим обязаности губернатора до того момента, когда президент РФ подпишет соответствующий указ. Об этом проинформировали в правительстве области.

Согласно сведениям, размещённым на официальном портале областного правительства, начиная с 25 ноября 2026 года и до того, как президент утвердит временно исполняющего обязанности губернатора, губернаторские полномочия в соответствии с региональными нормативными актами возложены на заместителя председателя правительства — министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.

Отмечается также, что органы исполнительной власти и структуры местного самоуправления региона не прекращают работу — они функционируют в обычном режиме.

В среду был обнародован президентский указ, которым досрочно прекращены полномочия Андрея Чибиса. Этот документ имеет дату 24 ноября, а в силу он вступил сразу после подписания.

Задержание Чибиса состоялось в понедельник. Как сообщили в МВД, преступная группа, действовавшая организованно, похитила из бюджета областного министерства строительства более 39 миллионов рублей. Помимо этого, было растрачено свыше миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, а также проведены незаконные операции с валютой.

Руководил Мурманской областью Чибис с 2019 года, а в сентябре 2024-го он был переизбран на пятилетний срок.