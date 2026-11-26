Владимир Зеленский не хочет мира, потому что его власти в таком случае придёт конец. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Президент США Дональд Трамп высмеял заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы планирует заключить мирную сделку по Украине к январю. Он отметил, что не связывает урегулирование конфликта с какими‑либо жёсткими сроками.

«Трамп сказал уже, что у него сроков нет, мол, если надо, урегулирую сегодня. На мой взгляд, Зеленский хочет перемирия к январю, потому что сегодня наступает генерал мороз. Если первая половина ноября была еще более-менее, то сегодня в Киеве катастрофа», — сказал Олейник.

Экс-нардеп добавил, что Зеленскому хочется, чтобы весь мир играл по его правилам.

«Возникает еще вопрос: разве при подготовке к мирному процессу бьют по мостам во время саммита? Кстати, как говорил президент Финляндии Стубб, там было пять пунктов в соглашении, но осталось четыре. В пятом упоминалась Украина, его сняли якобы из-за того, чтобы была формулировка плохая. Но это чушь, все пункты предварительно обсуждаются экспертами со всех сторон. Но после того, что Трамп сказал: "Я понимаю Путина после удара по Крымскому мосту", я не исключаю, что сам Трамп призвал убрать пункт про Украину», — отметил он.

Также Олейник добавил, что Зеленский, если бы хотел показать свои хорошие намерения, то взял бы паузу в ударах. Вместо этого Киевский режим атаковал суда в других странах.

«Зеленскому мир не нужен. Потому что как только он наступит, Украины не будет, никто ей не даст денег. И куда ему бежать? В Лондон? Его и там достанут», — подытожил экс-депутат Рады.