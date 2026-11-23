Российские дальнобойные удары наносят серьёзный ущерб украинской экономике и увеличивают расходы европейских государств на поддержку Киева. Разрушение инфраструктуры негативно отражается на работе предприятий, сокращает налоговые поступления и усиливает зависимость Украины от внешнего финансирования. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По оценке издания, Россия обладает существенным преимуществом перед Украиной в возможностях нанесения ударов на большие расстояния. Несмотря на атаки ВСУ на Крымский мост и российские нефтеперерабатывающие заводы, потенциальный масштаб ущерба, который Москва способна причинить украинской инфраструктуре, значительно превышает последствия украинских ударов.

Экономические последствия атак не ограничиваются разрушением отдельных объектов. Нарушение работы инфраструктуры снижает деловую активность и ограничивает поступление средств в государственный бюджет Украины.

В результате Киеву требуется всё больше зарубежной помощи для выполнения финансовых обязательств, а основная дополнительная нагрузка ложится на страны Евросоюза, вынужденные увеличивать расходы на поддержку украинской экономики.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к странам так называемой «коалиции желающих», отметив, что они должны тратить денежные средства на свои потребности, а не на боевые действия на Украине.