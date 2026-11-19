После отказа от российских энергоресурсов страны Евросоюза все сильнее зависят от китайских технологий в сфере возобновляемой энергетики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Доступное оборудование из КНР помогает ускорять переход на экологически чистые источники энергии, однако одновременно усиливает давление на европейских производителей.

Как отмечает издание, сложившаяся ситуация создает для Европы новый вид зависимости. Эксперты предупреждают, что из-за конкуренции с китайскими поставщиками европейские компании могут потерять позиции на рынке, а регион — собственные промышленные компетенции и технологические знания.

После сокращения закупок российских энергоресурсов в 2022 году Евросоюз нарастил импорт сжиженного природного газа из США, что сопровождалось увеличением энергетических расходов. При этом в 2025 году выработка электроэнергии на основе ветра и солнца в ЕС впервые превысила производство за счет ископаемого топлива, свидетельствуют приведенные в публикации данные.

Ранее сообщалось, что Евросоюз все сильнее отстает от США и Китая в гонке за критически важными минералами, необходимыми для оборонного сектора и зеленых технологий.