Семь стран Евросоюза, выступающих за ограничение бюджетных расходов объединения, отказались участвовать в переговорах по бюджету на 2028–2034 годы. Они бойкотировали обсуждения в малых группах, предложенные председателем Евросовета Антониу Коштой, сообщает Politico.

По информации издания, саммит завершился после полуночи без достижения договоренностей. Разногласия между лидерами оказались настолько серьезными, что участники разъехались по своим столицам, а не остались на второй день переговоров, предусмотренный программой.

В ходе встречи главы государств и правительств разделились на два лагеря: семь стран, выступающих за сокращение расходов, и 17 государств, настаивающих на увеличении бюджета. Предложенный Коштой формат обсуждений в небольших группах вызвал недовольство части участников.

«Никто не объяснил, зачем мы встречаемся в этих группах и как они должны работать», — приводит Politico слова неназванного дипломата.

Другой собеседник издания назвал происходящее «странным» и отметил, что председатель Евросовета не предложил альтернативных вариантов. Дипломат от одной из семи стран обвинил Кошту в попытке «разделить» участников переговоров.

Сам Антониу Кошта сообщил, что достичь соглашения по многолетнему бюджету не удалось. Обсуждение вопроса о кредите Украине перенесли на декабрь.