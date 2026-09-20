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Рекордная явка. В Москве подводят итоги выборов в Госдуму

Сюжет Выборы-2026
20 сентября в 20:00 все избирательные участки в столице закрылись, электронное голосование прекращено.
20 сентября в 20:00 все избирательные участки в столице закрылись, электронное голосование прекращено. / Эдуард Курявицкий / АиФ

20 сентября в 20:00 все избирательные участки в столице закрылись, электронное голосование прекращено — выборы в Госдуму официально завершены. Сейчас идет подсчет голосов. Как прошел финальный день голосования — читайте в материале aif.ru.

«Я впечатлен»

Три дня, круглосуточно, наблюдатели Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве следили за ходом голосования. Они разбирали жалобы, обеспечивали прозрачность процессов и принимали важных гостей. А в финальный день голосования их здесь было немало: и политические деятели, и космонавты.

А начался день в Общественном штабе с визита иностранной делегации — сюда приехали наблюдатели из разных стран мира. Все они, осмотревшись, заявили, что не видели нигде в мире подобного масштаба выборного процесса. Многие слышали о дистанционном электронной голосовании (ДЭГ) впервые.

«Я впечатлен уровнем организации и тем, какое количество молодежи здесь работает. Самое главное, что меня удивило, это уровень технологического процесса наблюдения. В Испании нет дистанционного электронного голосования, у нас все по старинке», — воскликнул Педро Моуриньо из Испании.

То и дело здесь мелькали лица, которые обычно появляются только «в телевизоре». Например, с помощью электронного терминала прямо в штабе свой голос отдал шеф-повар Константин Ивлев вместе с супругой Валерией. Он же не смог удержаться от «тестирования» блюд в столовой для волонтеров. Константин отведал десерт из детства — песочную полоску, а жена Валерия не отказалась от абрикосового компота.

Константин Ивлев с супругой.
Константин Ивлев. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Вместе с Ивлевым в Общественный штаб заглянул телеведущий Владимир Соловьев, который только что вернулся из зоны СВО. А чуть позже подъехал народный артист РФ Александр Олешко. Он для волеизъявления воспользовался дистанционным электронным голосованием, но все равно потом поехал на участок, чтобы «разведать обстановку».

Всего за три дня выборов свои голоса за кандидатов и партии в Общественном штабе отдали десятки медийных личностей: спортсменов, политиков, депутатов, участников СВО. Все они воспользовались электронным терминалом. На площадке также прошли пресс-брифинги, визиты иностранных делегаций и мощный нетворкинг. Все три дня здесь кипела жизнь, которая сделала выборы депутатов честными и прозрачными.

Александр Олешко.
Александр Олешко. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Никто и ничто не помешало

Вместе с тем, все три дня на электронную систему голосования шли массированные хакерские атаки. Однако все киберугрозы были отбиты. Круглосуточно за ДЭГ следили десятки наблюдателей из Общественного штаба, они же продолжат наблюдать за подсчетом голосом до официальной публикации результатов выборов.

«Выборы в Москве состоялись», — резюмировал руководитель общественного штаба Вадим Ковалев на итоговом брифинге.

Вадим Ковалев.
Вадим Ковалев. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Предварительные подсчеты и данные экзитполов показывают, что победу одержала «Единая Россия». Сергей Собянин назвал результат партии «убедительным» и вполне заслуженным«, а также поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании и обеспечил его надежность и безопасность.

«Спасибо всем, кто в дни голосования проявил высокую гражданскую активность, — подчеркнул Собянин у себя в блоге. — Тем самым мы подтвердили, что живем в городе ответственных и неравнодушных людей... Спасибо большому отряду наблюдателей и Общественному штабу, которые помогли обеспечить честность и прозрачность избирательных процедур. И, конечно, огромные слова благодарности команде „Единой России“, которая была на связи со своими избирателями и составила программу, которую нам предстоит реализовать».

Прошедшие выборы подтвердили, что «Единая Россия» сохраняет большой кредит доверия у россиян, отметил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, высокий уровень народной поддержки — это сигнал, что партия получила зеленый свет на реализацию своей платформы инициатив и реформ.

«Имея такой мандат от избирателей, мы должны приступить к реализации нашей Народной программы и программ, которые будут приняты в регионах, — обратил внимание Медведев. — Это большая работа. Но в то же время, у меня нет никаких сомнений, что наша партия, как ответственная политическая сила, ведущая политическая сила страны, с этим справится».

Сентябрьские выборы в Госдуму.
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Однако председатель ЦИК России Элла Памфилова просит не торопиться с оценками: подсчет бюллетеней еще далек от завершения, и окончательные итоги выборов появятся не раньше не раньше пятницы, 25 сентября.

«Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах... чтобы не торопились. Чистота этой кампании превыше всего», — сказала Памфилова.

По данным штаба в электронном голосовании приняли участие свыше 3,5 миллиона человек. Это почти 90% от общего числа людей, которые не стали стоять в стороне на выборах депутатов. Всего в столице за три дня выдали 3 445 391 электронных бюллетеней. Общая явка на выборы перешла порог в 50% и стала рекордной.

Подведение итогов голосования в Ситуационном центре на Покровке

Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх. © АиФ / Игорь Харитонов
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам. © АиФ / Игорь Харитонов
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев. © АиФ / Игорь Харитонов
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной. © АиФ / Игорь Харитонов
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны. © АиФ / Игорь Харитонов
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра. © АиФ / Игорь Харитонов
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны. © РИА Новости / Максим Блинов

Подведение итогов голосования в Ситуационном центре на Покровке

Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх.
Уже несколько часов в Москве идет подсчет голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму. В Ситуационном центре на Покровке 47 подводят первые итоги. Весь третий день выборов здесь был очень насыщенным. Для гостей и волонтеров подготовили масштабную интерактивную зону. Молодежь могла сойтись в интеллектуальном шахматном поединке с высокотехнологичным роботом, попробовать силы в настольном футболе и других играх. © АиФ / Игорь Харитонов
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам.
Вице-спикер Государственной Думы и секретарь Московского городского отделения партии «Единая Россия» Петр Толстой заявил, что избирательная кампания прошла на одном дыхании, а москвичи проголосовали за развитие страны вопреки любым внешним провокациям и атакам. © АиФ / Игорь Харитонов
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев.
Корпус волонтеров и общественных наблюдателей партии стал ключевой силой выборов — только в столице за ходом голосования на участках следили более 13 тысяч подготовленных активистов и добровольцев. © АиФ / Игорь Харитонов
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной.
Известный военный корреспондент Евгений Поддубный, побывавший в центре, подчеркнул, что попытки противника сорвать выборы и запугать жителей приграничных регионов провалились, а явка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях оказалась колоссальной. © АиФ / Игорь Харитонов
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны.
Представители общественности, партии и СМИ в режиме реального времени следили за ходом подсчета голосов и обработкой поступающих данных со всей страны. © АиФ / Игорь Харитонов
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра.
Популярная актриса театра и кино Валерия Ланская выступила с концертным номером для гостей и волонтеров Ситуационного центра. © АиФ / Игорь Харитонов
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны.
Герой России, Герой ДНР и кандидат в депутаты Эдуард Казымов рассказал журналистам, что боевой опыт ветеранов СВО и их участие в избирательной кампании станут мощным импульсом для работы на гражданском поприще и защиты интересов страны. © РИА Новости / Максим Блинов

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