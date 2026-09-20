ОШ: В Москве завершились выборы депутатов Государственной Думы

В Москве завершилось голосование на выборах депутатов Государственной думы и Совета депутатов муниципального округа Щукино. Ровно в 20:00 все избирательные участки столицы закрылись, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Система электронного голосования еще в течение 15 минут после закрытия участков принимает голоса избирателей, которые успели получить цифровой бюллетень до окончания голосования.

Выборы проходили в Москве три дня — с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно было онлайн, с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем на участке.

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв заявил, что в заключительный день голосования фиксировались наиболее масштабные за три дня внешние кибератаки на инфраструктуру электронного голосования, включая систему электронного списка избирателей. По его словам, воздействие могло приводить к кратковременным задержкам, однако на общий ход голосования и учет голосов не повлияло.

Для получения результатов пять хранителей частей ключа расшифрования электронного голосования должны собраться в Мосгоризбиркоме и провести процедуру его соединения. Итоги станут известны после подсчета цифровых и бумажных бюллетеней со всех избирательных участков столицы.