Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
87

Заключительный день выборов в Госдуму: что было на участках в Москве

Сюжет Выборы-2026
Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10.
Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно.
«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве.
По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет.
Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование.
Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения.
Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10.
Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10.
© АиФ / Юлия Федотова
Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно.
Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно.
© АиФ / Юлия Федотова
«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве.
«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве.
© АиФ / Юлия Федотова
По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет.
По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет.
© АиФ / Юлия Федотова
Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование.
Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование.
© АиФ / Юлия Федотова
Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения.
Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения.
© АиФ / Юлия Федотова
Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10.
Заключительный день голосования завершился. Избирательные участки в Москве закрылись в 20.00. На фото – избирательный участок в стенах Московского театрального центра «Вишневый сад» на Малой Сухаревской площади, дом 10.
© АиФ / Юлия Федотова
Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно.
Среди голосовавших здесь - москвичка Лиза. Она убедилась: голосовать через электронный терминал – быстро и комфортно.
© АиФ / Юлия Федотова
«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве.
«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве.
© АиФ / Юлия Федотова
По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет.
По состоянию на 19:30 на участках Москвы еще продолжался активный избирательный процесс. Примерно на полутора десятках избирательных участков из 1443 наблюдается большое количество желающих проголосовать. До 20.00 все стоящих в очередях пропустили в здания, чтобы закрытие участков не мешало проголосовать всем, кто уже пришел и ждет.
© АиФ / Юлия Федотова
Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование.
Москвичам были доступны все способы волеизъявления. Наибольшей популярностью у избирателей в столице пользовалось электронное голосование.
© АиФ / Юлия Федотова
Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения.
Голосовать на выборах в Государственную Думу с помощью электронных терминалов в столице также могли мобильные избиратели из других регионов страны, которые заранее подавали заявление на голосование в Москве, по месту нахождения.
© АиФ / Юлия Федотова
ОбществоФотоЕдиный день голосованиявыборы 2026
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть