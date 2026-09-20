Заключительный день выборов в Госдуму: что было на участках в Москве

«В финальный день голосования мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках», – сказал Вадим Ковалёв, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве.