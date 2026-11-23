Экс-президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink вновь заявил, что ему угрожают убийством, но не раскрыл подробностей.

«Я получил тяжелейшие угрозы убийством в течение вчерашнего дня, получил ясное и недвусмысленное послание, что буду ликвидирован», — поделился политик.

Вучич также опроверг слухи о его возможном аресте. Он заверил, что против него не ведется никакого дела. Он добавил, что для политических оппонентов он останется кошмаром даже за решеткой.

«Они думали, что я подамся в бегство», — добавил бывший сербский лидер.

Ранее стало известно, почему Вучич назвал чиновников «балбесами».